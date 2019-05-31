"Магазин "Понарошку", а прибыль – настоящая". Как заработать на игрушках

В ритейл молодая предпринимательница Полина Шершнева пришла из сферы консалтинга. Друг детства Михаил Штерн убедил ее стать партнером по бизнесу и совместно развивать сеть магазинов детских игрушек «Понарошку».

Наметив пути развития, предприниматели сделали ставку на уникальность и не ошиблись. Сегодня за магазинами прочно закрепилась репутация "лавок чудес", объединяющих под одной крышей самые необычные детские бренды и товары.

На стеллажах никогда не бывает игрушек из дешёвого пластика или других искусственных материалов, зато там прячутся товары, которые с лёгкостью увлекают в мир игры даже взрослых.