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"Магазин "Понарошку", а прибыль – настоящая". Как заработать на игрушках

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Описание
Полина Шершнева
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
В ритейл молодая предпринимательница Полина Шершнева пришла из сферы консалтинга. Друг детства Михаил Штерн убедил ее стать партнером по бизнесу и совместно развивать сеть магазинов детских игрушек «Понарошку».
Наметив пути развития, предприниматели сделали ставку на уникальность и не ошиблись.  Сегодня за магазинами прочно закрепилась репутация "лавок чудес", объединяющих под одной крышей самые необычные детские бренды и товары.
На стеллажах никогда не бывает игрушек из дешёвого пластика или других искусственных материалов, зато там прячутся товары, которые с лёгкостью увлекают в мир игры даже взрослых.
"Играть понарошку, а делать по-настоящему". Как вернуть веру в чудеса в лавке игрушек
Предпринимательница и совладелица сети детских магазинов "Понарошку" Полина Шершнева рассказала ТАСС, как научить играть даже взрослых, построив на этом успешный бизнес
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