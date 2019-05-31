Власти Пермского края готовы субсидировать МСП в моногородах на сумму до 15 млн рублей

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" готовы предоставить субсидии в размере до 15 млн рублей субъектам МСП, работающим в сфере досуга, дошкольного образования и социального предпринимательства на территории моногородов. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Екатерина Макаренко.

"У нас в рамках нацпроекта есть такая программа, как "Поддержка социально значимых видов деятельности для субъектов МСП, которые осуществляют свою деятельность на территории моногородов", сама поддержка предусматривает субсидирование части затрат, понесенных на создание или развитие дошкольных учреждений - до 15 млн рублей, центров времяпрепровождения - до 1,5 млн рублей, на развитие социального предпринимательства - максимальная сумма 1,5 млн рублей", - сказала она.

По словам Макаренко, власти могут понести только 85% расходов, остальные 15% - это инициатива предпринимателя. Компенсировать могут затраты на арендную плату, материалы, учебную литературу, образовательные методики и другое. Конкурс среди предпринимателей на возможность получения субсидий проведут во втором полугодии 2019 года.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.