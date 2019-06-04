Сбербанк планирует увеличить объем выданных МСП кредитов в СЗФО на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сбербанк ожидает роста объема выдачи кредитов малым и средним предприятиям в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по итогам 2019 года на 20% к уровню прошлого года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент и руководитель дирекции GR "Сбербанка" Андрей Шаров.

"Мы рассчитываем, что выйдем на темп роста (по итогам года - прим. ТАСС) минимум в 20% или больше. Это рост выдачи", - сказал он, не уточнив абсолютных цифр.

Шаров отметил, что кредитный портфель банка в СЗФО в этом сегменте за первый квартал вырос на 4,1%. За этот период в общем портфеле ссудной задолженности кредиты, предоставленные МСП заняли около 15%. "Абсолютная задолженность по итогам первого квартала - около 115 млрд рублей по МСП. Если говорим в целом, то портфель по Северо-Западному Сбербанку составляет 740-750 млрд рублей", - уточнил он.

По данным банка, в СЗФО на 1 мая 2019 года было 201 тыс. предприятий, относящихся к категории МСП. За три года их число выросло на 41%.