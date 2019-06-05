EY разработал программу для быстрого развития стартапов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компания EY разработала программу "Навигатор Роста", которая позволяет повысить эффективность стратегии быстрорастущих компаний и стартапов. Об этом сообщила в среду руководитель отдела по развитию бизнеса EY в СНГ Мария Бантыш, выступая в Зоне презентаций Петербургского международного экономического форума.

"Программа позволяет оценить текущую стратегию развития в разрезе семи ключевых факторов роста: взаимодействие с клиентом, операционная деятельность, работа с персоналом, цифровые технологии, альянсы и сделки, финансирование и инвестиции, риски. После проведенного анализа, "Навигатор роста" предлагает реализовать ряд инициатив, которые позволят закрыть разрыв между той позицией, на которой компания находится сейчас, и той точкой, в которой они хотели бы оказаться", - сказала Бантыш.

По словам топ-менеджера, программа наиболее интересна для представителей быстрорастущего малого и среднего бизнеса, но может быть полезна и подразделениям крупных компаний.

"Ее особенность - в практическом применении: после проведенного анализа по семи ключевым драйверам владельцы получают прототип дорожной карты, которая указывает на необходимые действия, влияющие на ускорение темпов развития бизнеса на несколько лет вперед", - пояснила Бантыш.

В рамках Петербургского международного экономического форума компании могут ознакомиться с демонстрационной версией программы.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.