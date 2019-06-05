Корпорация МСП предложит расширить круг закупающих инновационную продукцию МСП госкомпаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Перечень крупных компаний с госучастием, которые обязаны приобретать высокотехнологичную и инновационную продукцию у малых и средних предприятий (МСП), следует расширить, считает замглавы Корпорации МСП Наталья Коротченкова.

"94 компании, закупающие инновационную продукцию [у МСП], это слишком мало, и, скорее всего, Корпорация будет выходить с предложением и в правительство, чтобы круг этот расширить", - сказала Коротченкова на Форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

По итогам 2018 года перечисленные в перечне 94 госкомпании закупили высокотехнологичную и инновационную продукцию на 590,6 млрд рублей, в том числе у субъектов МСП - на 49,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Минфина.

Коротченкова отметила, что критерии отнесения продукции к инновационной определяют сами заказчики. "Есть ли лукавство в этом процессе? Конечно, оно присутствует, потому что экспертизу на предмет инновационности мы не проводим, и, соответственно, это полностью отдано заказчикам, - указала она. - Тем не менее у крупнейших заказчиков есть положительная практика создания единых окон рассмотрения инновационных заявок. Наши крупнейшие компании, такие как "Россети", "Аэрофлот", "Роснефть" и другие гиганты, такую работу в своих инновационных блоках организовали".

По закону госкомпании должны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа. В прошлом году соответствующий показатель составил лишь 12,1%. Закупки госкомпаний у малого бизнеса превысили по итогам года 2 трлн рублей. А общий госзаказ, отведенный МСП, с учетом закупок со стороны государственных и муниципальных органов перевалил за 3,2 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.