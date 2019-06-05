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ПМЭФ-2019

МСП Банк предоставил льготный кредит оператору шеринга самокатов и детских колясок

Ставка составляет 8,5% годовых

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МСП Банк предоставил проекту "Рушаринг" льготный кредит по программе субсидирования Минэкономразвития со ставкой 8,5% годовых. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба МСП Банка.

"На полях Петербургского международного экономического форума МСП Банк и проект "Рушаринг" подписали инвестиционное кредитное соглашение по программе субсидирования Минэкономразвития, ставка составляет 8,5% годовых", - говорится в сообщении.

Заемные средства "Рушаринг" направит на создание автоматизированных пунктов выдачи техники на территории прогулочных и парковых зон. Сейчас сервис предлагает в аренду электрические самокаты, а также детские коляски.

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