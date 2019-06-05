Малый бизнес перевыполнил план властей по выходу на фондовый рынок в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Малый и средний бизнес при поддержке государства разместил на бирже ценные бумаги на сумму свыше 1 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута на Форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Есть такой проект выхода компаний малого и среднего бизнеса на фондовый рынок через выпуск облигаций и акций. Он, конечно, новый, но уже сейчас, за неполный год, план, который был на этот год в нацпроекте [по поддержке малого и среднего бизнеса] предусмотрен, - 1 млрд рублей. Он де-факто уже перевыполнен", - сказал Мамута.

На фондовый рынок вышли компании из разных секторов - из производства, обработки биоматериалов, обработки листовой стали, АПК, сферы услуг, перечислил Мамута.

Согласно разработанному Минэкономразвития РФ механизму, малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций до 1,5 млн рублей и компенсировать до 70% по купонным выплатам держателям бумаг.

В 2019 году правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 млрд рублей, а на период до 2024 года - 47,6 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - это так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.