Корпорация МСП не исключает, что план заполняемости реестра поставщиков будет перевыполнен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В реестр производственных малых и средних предприятий (МСП) может попасть значительно больше компаний, чем планировалось изначально. Об этом сообщил ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

В реестр включаются производственные предприятия, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний. Сейчас в нем содержится информация о более чем 12 тыс. поставщиков. К 2024 году их число должно вырасти до 60 тыс.

"Есть вероятность превысить целевой показатель реестра производственных компаний в 60 тыс. предприятий", - сказал Браверман.

Если все большее число компаний будет соответствовать качественным критериям, то реестр может увеличиться в разы, отметил глава Корпорации МСП.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.