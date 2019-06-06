Власти Тульской области планируют к 2024 году вывести на экспорт 232 компании МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области, приступившие к активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", планируют к 2024 году вывести на экспорт 232 компании из сектора МСП, сообщил ТАСС в четверг на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Алексей Дюмин.

"В Тульской области 406 экспортеров, из них 96% - субъекты малого и среднего предпринимательства. В текущем году перед нами стоит задача вывести на внешние рынки 59 субъектов МСП, к 2024 году их число составит 232", - сказал собеседник агентства.

Для активного позиционирования продукции местных предприятий, ее продвижения, поиска и установления контактов с зарубежными партнерами правительство региона сотрудничает с Российским экспортным центром, взаимодействуем с торговыми представительствами в разных странах. Кроме того, в Тульской области создан Центр поддержки экспорта, работающий по принципу одного окна для всех предприятий, ориентированных на экспорт, обеспечивает доступ к существующим мерам господдержки, взаимодействует с федеральными институтами.

"В текущем году намерены провести серию бизнес-миссий, в том числе в Китае, Норвегии, Германии, Индии. Мы планируем продвигать на внешние рынки все виды товаров: от продуктов питания до технологического оборудования и строительных материалов, промышленных товаров", - отметил Дюмин.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.