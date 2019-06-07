АСИ: влияние "Бизнес-навигатора МСП" на развитие предпринимательства выросло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Информационный ресурс для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) "Бизнес-навигатор МСП" и другие цифровые сервисы оказывают все большее влияние на развитие бизнеса в регионах России. Об этом сообщила в пятницу гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы наблюдаем рост влияния цифровых информационных ресурсов для предпринимателей. В первую очередь такое положительное влияние оказал "Бизнес-навигатор МСП", бесплатный ресурс с коробочными решениями, с возможностью действительно получить навигацию и выстроить маршрут для любого начинающего, либо уже работающего субъекта МСП", - сказала Чупшева.

"Бизнес-навигатор МСП" - бесплатный информационный ресурс, разработанный Корпорацией МСП. Он позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования. Сервис работает с сентября 2016 года, он охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса и содержит более 300 примерных бизнес-планов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.