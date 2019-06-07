Чуйченко: МСП нужен институт обязательных требований в рамках "регуляторной гильотины"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первой необходимой мерой для малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках системы "регуляторной гильотины" должно стать создание правового института обязательного требования. Об этом рассказал на ПМЭФ вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сначала нужно сформировать правовой институт обязательного требования, которое из себя представляет предмет контрольно-надзорного мероприятия. Затем эти требования надо прописать. Причем нужно найти золотую середину между интересами общества и интересами проверяемого", - сказал Чуйченко, отвечая на вопрос ТАСС о первых необходимых мерах для облегчения условий деятельности МСБ в рамках "регуляторной гильотины".

Чуйченко также обратил внимание, что главная цель "регуляторной гильотины" направлена на обеспечение общественных интересов. Но при этом бизнес не должен пострадать, должен понимать, в каких условиях он существует.

"И мы должны поменять парадигму взаимоотношений между бизнесом и контрольно-надзорным органом. Эта парадигма должна состоять в том, что задача государства - не наказать бизнес, а предотвратить причинение бизнесом ущерба обществу", - подчеркнул Чуйченко.

Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года. Первая версия документа ранее была опубликована Минэкономразвития. Заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов отметил на сессии ПМЭФ, что итоговая версия законопроекта будет существенно доработана.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.