Власти Ямала рассчитывают на участие МСП региона в строительстве Северного широтного хода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство Северного широтного хода (СШХ) следует вести с участием малых и средних предпринимателей (МСП) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Такое мнение выразил ТАСС глава региона Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Традиционно на Ямале развит строительный сектор. Мы уверены, что он будет представлен в этом масштабном проекте. Конечно, сложные технологические вещи будут делаться разными компаниями, но наш малый и средний бизнес должен принять в этом участие. Мы, по крайней мере, делаем все для этого и настраиваем наших крупных партнеров", - сказал Артюхов.

Он выразил надежду, что местный бизнес также проявит интерес к проекту и будет готов соответствовать его высоким требованиям.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. При создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата.