Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Попадание Калужской области в Национальный рейтинг инвестиционного климата по итогам 2018 года, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, обусловлено более детальной работой с малым и средним предпринимательством (МСП). Об этом сообщил журналистам глава региона Анатолий Артамонов.

В рейтинге АСИ Калужская область поднялась на девять пунктов по сравнению с 2017 годом и заняла четвертое место. "Мы стали более предметно работать с МСП. В частности, создали Агентство развития бизнеса [в 2018 году]. В Калуге появился Дом предпринимателя - одно из самых лучших зданий в областном центре. Предприниматель, когда приходит в этот дом, видит, что с ним считаются, и его считают главным человеком в этом сообществе", - сказал Артамонов.

По его словам, агентство помогает всем предпринимателям, которые нуждаются в какой-либо консультации, в том числе юридической, в продвижении проектов, поиске рынков сбыта продукции.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - опустился на третье место.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.