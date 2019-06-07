Браверман: онлайн-кредиты могут появиться в "Бизнес-навигаторе МСП"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП планирует расширить возможности "Бизнес-навигатора МСП" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса - разработка Корпорации МСП), добавив к нему функцию по получению кредита для предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман во время интервью на полях Петербургского экономического форума.

"Мы планируем расширить функционал "Бизнес-навигатора", попробуем реализовать для предпринимателей возможность получать кредит через приложение онлайн", - сказал Браверман.

"Бизнес-навигатор МСП" - это бесплатный информационный ресурс, разработанный Корпорацией МСП. Он позволяет протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать о всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.