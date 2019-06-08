Сбербанк за первые пять месяцев 2019 года выделил МСП на Северном Кавказе 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк по итогам первых пяти месяцев 2019 года выделил предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) на Северном Кавказе 1,1 млрд рублей льготных кредитов, при этом банк намерен наращивать объемы кредитования предпринимателей округа при наличии соответствующих гарантий. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Что касается малого и среднего предпринимательства, то здесь, конечно, мы обсуждали очень активно. И та задача, которая поставлена в национальном проекте "МСП и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" инвестировать на Северный Кавказ 56 млрд рублей, Сбербанк в этом участвует сегодня, участвует достаточно активно. Надо сказать, что за первые пять месяцев 2019 года выделены средства в 1,1 млрд рублей, и они готовы наращивать на свои объемы, естественно, при получении гарантии со стороны тех, кто получает эти льготные кредиты", - сказал он по итогам встречи с представителями банка.

При этом министр отметил, что отмечается большой интерес со стороны Сбербанка в расширении присутствия на Северном Кавказе. "Они заинтересованы, и мы, в том числе, заинтересованы, чтобы как можно больше предприятий и отраслей у нас на Северном Кавказе было переведено на систему безналичных расчетов, в том числе под эгидой Сбербанка, они умеют это делать, это удобно", - добавил Чеботарев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.