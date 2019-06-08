"Мосводоканал" возглавил рейтинг лояльности в РФ крупнейших заказчиков к малому бизнесу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. "Мосводоканал", "Автодор" и "Тюменьэнерго" вошли в тройку лидеров нового рейтинга лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Результаты рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП на основе опроса 2 тыс. предпринимателей. При ранжировании компаний оцениваются такие целевые показатели, как общая удовлетворенность МСП от взаимодействия, проведение закупочных процедур, реализация программ партнерства, информационное сопровождение закупок, договорных отношения и вклад в технологическое развитие.

Четвертое место в списке заняла "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", пятое - "Центральная пригородная пассажирская компания", шестое и седьмое место поделили ВТБ и "Ростелеком", на восьмом месте расположилась "Межрегиональная распределительная сетевая компания центра и Приволжья", а девятое, 10 и 11 место поделили "Аэромар", "Инжиниринговая компания "АСЭ" и "Газпром трансгаз Югорск".

В 2018 году госзакупки у малого и среднего бизнеса составили 3,264 трлн рублей. Госкомпании по закону обязаны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа, а государственные и муниципальные госорганы - 15%. Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", закупки у малого бизнеса к 2024 году должны достичь 5 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.