Корпорация МСП отметила вклад госкомпаний в развитие закупок у малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках Петербургского экономического форума наградила менеджеров крупнейших госкомпаний за эффективное взаимодействие с малым бизнесом в области закупок, сообщила в субботу пресс-служба Корпорации МСП.

Как отмечается в сообщении, специальной номинацией "за эффективность взаимодействия с поставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства" были награждены представители компании "Роснефть", корпорации "Ростех", РЖД, корпорация "Росатом" и "Россети".

В субботу на Петербургском международном экономическом форуме был объявлен очередной рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП, составленный Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. В тройку лидеров вошли "Мосводоканал", "Автодор" и "Тюменьэнерго".

В 2018 году госзакупки у малого и среднего бизнеса составили 3,264 трлн рублей. Госкомпании по закону обязаны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа, а государственные и муниципальные госорганы - 15%. Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", закупки у малого бизнеса к 2024 году должны достичь 5 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.