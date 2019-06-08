"Бизнес-навигатор МСП" появится в Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Аналог российского "Бизнес-навигатора МСП" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса - разработка Корпорации МСП) будет запущен в Италии. Об этом стало известно в субботу в ходе подписания протокола о намерениях между корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, итальянским банком "Интеза Санпаоло" и банком "Интеза" (российская "дочка" итальянского Intesa) на полях Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает реализацию проекта по разработке и запуску в Италии электронного ресурса - аналога Бизнес-навигатора МСП. Кроме того, предполагается сотрудничество в сфере оказания финансовой и нефинансовой поддержки проектов, реализуемых российскими и итальянскими субъектами МСП на территории России и Италии.

"Важным направлением в рамках подписания является реализация проекта по разработке и запуску в Италии "Бизнес-навигатора МСП". Мы договорились создать специальную рабочую группу с участием профильных экспертов для разработки концепции геомаркетингового информационного онлайн-ресурса для итальянского бизнеса", - сказал ТАСС Браверман после подписания протокола о намерениях.

В свою очередь, председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико отметил, что позитивно оценивает внедрение опыта использования российского "Бизнес-навигатора МСП" в Италии. Он также видит возможность распространения "навигатора" по всей Европе. "Мы изучили "Бизнес-навигатор" и решили совместно разработать аналогичную систему, которая бы работала сначала в Италии, а потом распространить ее на всю Европу", - сказал Фаллико.

"Бизнес-навигатор МСП" работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов. Он является бесплатным информационным ресурсом, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.