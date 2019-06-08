Минфин конкретизирует требования для участия малого бизнеса в госзакупках

"Мы уже слышали неоднократно <...> опасения cубъектов МСП, связанные с тем, что постоянно меняются требования к составу заявки, требуют излишние документы", - отметила Демидова. В результате часть предприятий не допускают к торгам, констатировала она.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минфин РФ подготовит законопроект, который четко регламентирует список требований для участия малых и средних предприятий (МСП) в госзаказе. Об этом сообщила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной закупкам крупнейших заказчиков у МСП.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

"Поэтому следующий этап - это формирование требований к содержанию состава заявок для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые можно предъявлять со стороны заказчика", - сказал Демидова. Она выразила надежду, что соответствующий законопроект будет принят в этом году.

Также глава департамента указала на необходимость урегулировать вопрос с требованиями по денежному обеспечению для участия в тендерах, прежде всего в части банковских гарантий.

В 2018 году госзакупки у малого и среднего бизнеса составили 3,264 трлн рублей. Госкомпании по закону обязаны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа, а государственные и муниципальные госорганы - 15%. Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", закупки у малого бизнеса к 2024 году должны достичь 5 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.