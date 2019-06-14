РНБК в 2019 году выдал более 70% кредитов МСП по льготным госпрограммам

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНБК), системообразующий банк Республики Крым, с начала 2019 года предоставил более 70% кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготным госпрограммам, говорится в сообщении банка, опубликованном в пятницу.

По данным на начало 2016 года, консолидированный кредитный портфель банка составлял 13,2 млрд рублей. В 2018 году банк увеличил его в три раза предоставляет кредиты в рамках льготных программ Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, Минэкономразвития РФ со ставкой 8,5% годовых; по программе стимулирования кредитования субъектов МСП АО "Корпорация "МСП".

"В 2019 году РНКБ заключил более 70% кредитных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму 1,6 млрд рублей в рамках льготных программ кредитования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по программе Минэкономразвития выдано 38% от общего количества кредитов в 2019 году, это показатель составляет 51% от общего количества кредитов по льготным программам. По программе Корпорации МСП выдано 9% от всех кредитных договоров 2019 года, а по программе Минсельхоза - 26%. РНКБ по итогам первого квартала 2019 года занимает седьмое место в России по доле льготных кредитов, выданных субъектам МСП.

"Высокие показатели банка по работе в рамках программы Минэкономразвития РФ были достигнуты в том числе и благодаря инициативам банка по внесению изменений в программу, а именно - включению оптовой и розничной торговли Республики Крым и города федерального значения Севастополя в перечень приоритетных отраслей", - приводит пресс-служба слова и.о. председателя правления РНКБ Алексея Щербакова.

"РНКБ Банк" (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100% государственным участием. По всей территории КФО открыто 200 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 5,6 тыс. платежных терминалов и более 500 терминалов самообслуживания. "РНКБ Банк" обслуживает более 1,4 млн. физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.