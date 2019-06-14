Ставропольский бизнес получил 10 млрд рублей гарантийной поддержки в 2019 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Объем кредитно-гарантийной поддержки предпринимателей Ставропольского края в рамках Национальной гарантийной системы в 2019 году составил 10,2 млрд рублей. Это позволило привлечь заемное финансирование на сумму 18,7 млрд рублей, сообщила заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Ларионова в ходе стратегической сессии, посвященной поддержке малого бизнеса в регионе.

"В настоящее время объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП Ставропольского края в рамках Национальной гарантийной системы составляет 10,2 млрд рублей, что позволило им привлечь заемное финансирование в размере более 18,7 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями", - приводит ее слова пресс-служба корпорации.

Кроме того, Ларионова подчеркнула, что наблюдается устойчивый рост объемов участия малых и средних предприятий региона в закупках крупнейших заказчиков. Так, общий объем таких договоров с субъектами МСП региона, по данным на июнь, составил 35,3 млрд рублей. Рост показателя по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом составил 138,7% (на 10,4 млрд рублей).

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.