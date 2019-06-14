Корпорация МСП ожидает в 2019 году притока иностранного капитала в сферу малого бизнеса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) рассчитывает на приток иностранного капитала в российский сегмент МСП в 2019 году после снятия ограничения по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале таких субъектов, сообщила пресс-служба корпорации.

"Мы ожидаем притока иностранного капитала в российский сегмент МСП (в 2019 году - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба главу корпорации Александра Бравермана.

По его словам, этому поспособствуют принятые в 2018 году поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", которые сняли законодательное ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП, ранее составлявшее 49%.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.