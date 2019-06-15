Титов заявил, что России и Китаю следует способствовать развитию кооперации малого бизнеса

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Китай должны снимать административные, рыночные и межгосударственные барьеры для создания оптимальных условий взаимодействия малого и среднего бизнеса двух стран. Об этом в субботу на пятом Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Нет ничего важнее для развития экономических отношений России и Китая, чем развитие контактов и совместных проектов между малыми и средними предпринимателями двух стран. И сегодня их очень немало", - сказал Титов.

"Наша главная задача - создать оптимальные условия для взаимодействия компаний России и Китая ", - подчеркнул бизнес-омбудсмен. "Мы должны способствовать снятию межгосударственных, рыночных и административных барьеров, обеспечивать доступ к финансовым ресурсам и инвестициям, трансферу технологий, защите интеллектуальной собственности и многое другое", - указал он.

Титов отметил, что нехватка информационных обменов, взаимных контактов и недостаток доверия сдерживают развитие сотрудничества между малыми и средними предприятиями России и Китая.

"Практически в каждом регионе России есть компании, которые уже установили связи с китайскими партнерами. Однако, по нашему мнению, сотрудничество далеко не исчерпало своего потенциала", - сказал Титов. "На наш взгляд, причина этого кроется в недостаточности информационного обмена, взаимных контактов, а иногда и недостатке доверия", - указал он.

По словам бизнес-омбудсмена, "необходимо, чтобы китайские инвесторы знали больше о мерах инвестиционной поддержки в каждом из российских регионов". "Надо сказать, что сегодня в России практически идет конкуренция за инвестиции", - продолжил Титов. "Каждый регион пытается предложить лучшие условия инвесторам, создать наиболее мягкий привлекательный инвестиционный климат", - резюмировал он.

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся в субботу на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). С российской стороны в нем приняли участие замминистра экономического развития России Петр Засельский, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, посол РФ в КНР Андрей Денисов, и другие члены делегации.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.