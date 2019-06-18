"Ноль калорий и масса удовольствия". Как создать бизнес на десертах, безвредных для фигуры

Прежде чем начать свой бизнес, московская предпринимательница Анна Касьянова почти всю жизнь проработала в продажах. Она смогла пройти все ступени карьерной лестницы, дойдя до руководящей позиции. Несмотря на все бонусы топ-менеджера, Анна приняла непростое решение променять статус наемного сотрудника на свободное предпринимательство. И не прогадала.

Низкокалорийные десерты от предпринимательницы сегодня можно встретить почти во всех продуктовых сетях. Но путь к покупателю был непростым.

Первые клиенты из детства

Так получилось, что своих первых клиентов Анна Касьянова получила еще в детстве. На даче у родителей яблони давали так много плодов, что "девать уже было некуда". Тогда Анна вместе с братом решили ежегодно продавать оставшийся урожай соседям и знакомым. В ход пошли "устная реклама и сарафанное радио".

"В итоге у нас появились даже оптовые клиенты, которые приезжали рано утром и забирали у семилетней девочки мешки с собранными яблоками для дальнейшей реализации", - вспоминает Касьянова.

В дальнейшем девушка, несмотря на образование в сфере психологии, построила карьеру в продажах крупного холдинга из ритейла.

"У меня были отдельные направления, которые я продвигала: от техники до пищевых продуктов. Могла продать все что угодно, и отказы меня не смущали совершенно: ведь чем больше "нет", тем ближе "да", - вспоминает предпринимательница.

Десерты без вреда для фигуры

Идея запустить собственный бизнес - магазин авторских низкокалорийных десертов "0 калорий" - пришла Анне в 2013 году. Имея пятнадцатилетний опыт в продажах, мама троих детей, она задумалась о том, как сохранить фигуру, не отказываясь от сладкого. Не найдя подходящих десертов, Касьянова решила создать свои.

"Я всегда стараюсь быть в форме, но при этом большая сладкоежка. После 28 лет приходилось выбирать между сладостями и обычной едой. Этот диссонанс был не совсем комфортным для меня, и родилась идея: сделать такое сладкое, которое можно есть и худеть. Сейчас могу сказать, что нам удалось воплотить это в жизнь, несмотря на кажущуюся невозможность", - делится Касьянова.

Вместе с двумя партнерами предпринимательница открыла интернет-магазин низкокалорийных сладостей. Первый год проект работал в тестовом режиме: основатели прислушивались к мнению потребителей и старались разработать идеальный альтернативный десерт.

"Нашей задачей было подобрать безопасные и проверенные ингредиенты, которые бы гармонично сочетались и заменили классические. Только так можно было создать альтернативный десерт, аналогичный по вкусам традиционным сладостям. На первых порах в нас мало кто верил: когда мы проводили кастинг шеф-кондитеров, люди смеялись, говорили, что без сахара, без муки, без жира ничего не получится", - рассказывает предпринимательница.

От интернет-магазина до масс-маркета

Запуск интернет-магазина и создание десертов обошлись предпринимателям в 15 млн рублей. Собрать нужную сумму помогли родственники и друзья. Об инвестициях никто не пожалел: средний оборот интернет-магазина составил 400 тыс. рублей в месяц, а когда десерты "0 калорий" стали продаваться в крупных продуктовых сетях, годовой оборот достиг 48 млн рублей.

"В достаточно короткий промежуток времени мы выросли из интернет-магазина в поставщика федеральных сетей. Но наши десерты тогда стоили около 300 рублей, и было понятно, что в таких сетях, как, к примеру, "Перекресток", это продаваться не будет – слишком дорого. Специально для массового покупателя мы создали отдельную линейку с более низкими ценами от 79 до 119 рублей. Низкокалорийные десерты понравились и широкой публике.

Чтобы популяризировать бренд "0 калорий", Касьянова понемногу занимается продвижением в соцсетях. Говорить о полноценной рекламной кампании еще рано, но первые шаги в этой сфере уже сделаны. Кроме того, предпринимательница мечтает, чтобы о продукции узнало, как можно больше зарубежных клиентов – это ее мечта.

"Когда мы начинали, то не особо рассчитывали на поддержку властей. Каково же было мое удивление получить предложение от департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы бесплатно принять участие в выставке за рубежом. До этого момента я даже не думала, что в Москве есть целый департамент, который оказывает многочисленную поддержку предпринимателям", - говорит Касьянова.

Сложности бизнеса без сахара

Конкурировать с классическими десертами – амбициозная задача. Цена ингредиентов, срок годности, издержки на разработку новых видов сладостей – все это играет не в пользу компании Касьяновой. Однако для предпринимательницы – это отнюдь не является барьером.

"Себестоимость наших продуктов очень высокая. Сравните: килограмм сахара стоит 42 рубля, а за ингредиенты-заменители сахара приходится отдавать в восемь-десять раз дороже. Кроме того, тренд на ЗОЖ довольно новый, тренд "без сахара" еще новее, и это создает проблему спроса. Но тренд здорового образа жизни набирает обороты и я вижу, что интерес растет", - говорит предпринимательница.

Компания сегодня активно работает и над увеличением срока годности продукции. Это даст возможность экспортировать десерты за рубеж.

"Срок годности наших сладостей – от пяти до девяти суток, некоторые сохраняют свежесть и до двух недель. Но у нас никак не получается запустить долгоиграющий продукт на экспорт: мы создали печенье-безе, но у него срок годности только шесть месяцев. Для экспорта срок годности должен составлять минимум год. Будем работать над увеличением сроков годности", - рассказывает Касьянова.

Несмотря на большой рынок сбыта и популярность у покупателей, компания еще не вышла на самоокупаемость. Иногда предпринимательнице приходится экономить на себе, чтобы соблюдать финансовые обязательства компании. Непросто предпринимательнице бывает и с эмоциональной точки зрения. Но справляться с трудностями ей помогают оптимизм и вера в лучшее.

"Вообще я по жизни оптимист. Когда с партнерами только запускались, думала, что мы сразу заработаем. В реальности пищевой бизнес – это очень непросто. Но я вижу конечную цель, вижу небольшие успехи и понимаю, что все придет со временем. Сразу не бывает ничего", - рассказывает предпринимательница.

Связь поколений и планы по захвату мира

В краткосрочной перспективе Анна Касьянова планирует вывести компанию на самоокупаемость. В долгосрочной – сделать "0 калорий" международным брендом.

"Мы должны выйти в плюс уже в конце 2019 года, тянуть больше нельзя. Но ключевая моя идея – стать первой компанией по производству диетических десертов в России и мире. Сейчас мы делаем первые шаги для выхода на американский рынок. Надеюсь, в течение 10 лет станем компанией глобального масштаба", - делится Касьянова.

Во всех начинаниях Анну поддерживают муж и дети. Предпринимательство стало неотъемлемой частью их жизни.

"Каждое утро мы с супругом встаем в 5:30 утра – так выстроен график. Дети относятся к нашей профессии хорошо, потому что понимают: чтобы заработать, нужно потрудиться. К тому же, они с удовольствием пробуют наши сладости, любят безе, медовики, наполеоны. К их мнению я всегда прислушиваюсь – они часто дают ценные замечания. Поэтому с таким количеством предпринимателей в семье мы просто обречены на успех", - заключает предпринимательница.

Беседовала Юлия Ермилова