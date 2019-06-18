Центры "Мой бизнес" появятся во всех муниципалитетах Подмосковья до конца 2020 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть центры для оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес" во всех муниципалитетах до конца 2020 года. На территории региона уже функционирует 11 таких центров, сообщил во вторник журналистам министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.

"Создать и открыть офисы в каждом муниципалитете - это не проблема. Это делается на раз, мы за 1-1,5 месяца открыли 11 офисов достаточно легко. Вопрос качества: как проблемы будут решаться, насколько эффективна будет работа. Важна 100% результативность. <...> Когда предприниматели поверят, что, придя в этот офис, они действительно могут любую проблему решить, вот тогда мы можем уже масштабировать. <...> Задача точная, и перед собой министерство такую задачу ставит, до конца следующего года эффективно должна работать в каждом муниципалитете такая система поддержки", - сказал Ан.

Министр отметил, что также до конца текущего года могут быть открыты еще порядка 20-25 центров "Мой бизнес" на территории Подмосковья. Кроме того, в перспективе работа, проводимая в центрах "Мой бизнес", может быть переведена в электронный вид.

Как отмечается на сайте регионального министерства инвестиций и инноваций, центры "Мой бизнес" создаются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В офисах действующие предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.