{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за находчивость

Блогер в ходе прямой линии пригласил президента поесть в его шаурмечной

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил блогера и владельца малого бизнеса по изготовлению шаурмы Амирана Сардарова, который пригласил президента поесть в его заведении в ходе прямой линии.

На эту тему
Как проходила "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

"Молодец, воспользовался [прямой линией], чтобы прорекламировать товар. Все правильно сделал <…> А за приглашение спасибо", - сказал Путин.

Ранее Сардаров заявил, что в его заведении самая вкусная шаурма в Москве.

Амиран Сардаров - видеоблогер, он выпустил несколько книг, долгое время вел блог про отношения. В 2015 году создал канал "Дневник Хача", где начал делиться со зрителями своей повседневной жизнью. В разных соцсетях имеет порядка 7 млн подписчиков. Кроме того, Амиран владеет шаурмечной.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин: количество внеплановых проверок малого бизнеса уменьшилось на 11%
Президент отметил, что для сокращения проверок предпринимателей в РФ на период 2019-2020 годов были продлены надзорные каникулы в отношении малого бизнеса
Читать полностью