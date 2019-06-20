Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за находчивость

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил блогера и владельца малого бизнеса по изготовлению шаурмы Амирана Сардарова, который пригласил президента поесть в его заведении в ходе прямой линии.

"Молодец, воспользовался [прямой линией], чтобы прорекламировать товар. Все правильно сделал <…> А за приглашение спасибо", - сказал Путин.

Ранее Сардаров заявил, что в его заведении самая вкусная шаурма в Москве.

Амиран Сардаров - видеоблогер, он выпустил несколько книг, долгое время вел блог про отношения. В 2015 году создал канал "Дневник Хача", где начал делиться со зрителями своей повседневной жизнью. В разных соцсетях имеет порядка 7 млн подписчиков. Кроме того, Амиран владеет шаурмечной.