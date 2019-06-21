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Кассовое исполнение бюджета по нацпроекту МСП на конец июня составило 18,4 млрд рублей

В МЭР сообщили, что, по данным мониторинга за май текущего года, регионы расходуют деньги нацпроекта не в полном объеме

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исполнение федерального бюджета по нацпроекту МСП за практически завершенное I полугодие 2019 года составило 30,37% от годового объема ассигнований - 18,4 млрд рублей. Как пояснили в пятницу ТАСС в департаменте инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития, это связано с невысоким расходованием средств нацпроекта в регионах и бюрократическими работами, что велись в первых двух кварталах текущего года.

"Кассовое исполнение федерального бюджета на 18 июня 2019 года по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по ГРБС Минэкономразвития составляет 30,37% - 18,4 млрд рублей", - сообщили в департаменте.

Такое исполнение бюджетных средств в Министерстве экономического развития объясняют тем, что в I и II кварталах ведомству пришлось провести большую работу по внедрению новых и разноплановых механизмов поддержки субъектов МСП, в том числе, утверждению правил предоставления субсидий юридическим лицам и межбюджетных трансфертов, регламентирующих распределение бюджетных средств на задачи нацпроекта.

Также в МЭР сообщили, что, по данным мониторинга за май текущего года, регионы расходуют деньги нацпроекта не в полном объеме. "В части расходования межбюджетных трансфертов отмечаем, что при составлении прогноза кассовых выплат федерального бюджета Минэкономразвития максимально учитывает потребность и пожелания регионов, доводя до бюджетов субъектов значительные суммы субсидий. Вместе с тем, проанализировав кассовое исполнение по состоянию на 1 мая 2019 года, подчеркиваем, что субъекты РФ не осуществляют расходов в запрошенном объеме", - отмечается в сообщении ведомства.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

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