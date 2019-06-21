Власти Ростовской области направят более 112 млн рублей на поддержку аграриев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Объем поддержки сельхозпроизводителей Ростовской области в 2019 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составит более 112 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Основная часть - больше 100 млн рублей - будет выплачена начинающим фермерам в виде грантов "Агростартап". Свыше 10 млн рублей предусмотрено на компенсацию сельхозкооперативам части затрат на покупку техники, оборудования, имущества и закупки сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

Также за счет субсидий частично компенсируют затраты на оказание информационно-консультационных услуг центрами поддержки фермеров.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.