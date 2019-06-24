РЭЦ может получить функции контроля за региональными центрами поддержки экспорта

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) сможет получить право контролировать региональные центры поддержки экспорта, а также разрабатывать методические материалы по вопросам экспортной деятельности малого и среднего бизнеса. Соответствующие поправки в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" внесло в правительство Минэкономразвития, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе кабмина.

Региональные центры поддержки экспорта созданы для поддержки и стимулирования компаний МСП выходить на внешние рынки. Центры поддержки работают за счет бюджетных субсидий (их распределяет Минэкономразвития) бюджетам субъектов "при условии софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий региональных программ поддержки и развития МСП", отмечают в пресс-службе правительства.

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках профильного нацпроекта определяет РЭЦ как агента правительства по субсидированию регионов на создание и развитие центров поддержки экспорта. Также РЭЦ должен получить полномочия по оценке соответствия центров поддержки экспорта требованиям, установленным Минэкономразвития.

В этой связи и предлагается внести поправки в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

Так, после вступления закона в силу, РЭЦ сможет осуществлять "проведение оценки соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта, установленных указанным федеральным органом исполнительной власти", а также "разработку с учетом предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, иных заинтересованных организаций, а также предложений федерального органа исполнительной власти методических рекомендаций и иных материалов по вопросам внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые утверждаются советом директоров Российского экспортного центра и предоставляются центрам поддержки экспорта", говорится в законопроекте.