Сумма льготных кредитов Сбербанка для МСП Дальнего Востока достигла 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Объем кредитов Сбербанка по программам льготного кредитования малого и среднего бизнеса Дальнего Востока с начала 2019 года превысил 10 млрд рублей, что составило 7,3% от всех льготных кредитов банка в РФ, сообщил журналистам на пресс-конференции во Владивостоке вице-президент ПАО "Сбербанк" Андрей Шаров.

"У нас действует нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса, задачи, поставленные в нем, более чем амбиционные. Но уже сегодня Дальний Восток занимает достаточно большое место в общем объеме льготного кредитования Сбербанка. Всего по льготным программам в ДФО уже выдано 10,2 млрд рублей, что составляет 7,3% от общего показателя по стране", - сказал Шаров.

Он добавил, что также рост объема всех кредитов, предоставленных дальневосточным малым и средними предпринимателям в Сбербанке, за последний год вырос на 13,4 %, при этом общероссийский рост составил 5,4%. Причинами этого специалисты банка называют продолжающийся процесс выхода малого бизнеса региона из тени и эффективность программ по экономическому развитию ДФО.

"Здесь есть программа развития Дальнего Востока, которая предполагает для бизнеса условия шире и мягче, чем для остальной России. Она позволяет более широкому кругу предпринимателей реализовывать свои проекты. Ну и люди на Дальнем Востоке в принципе более активные, я считаю", - отметил управляющий Приморским отделением банка Сергей Радюшкин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.