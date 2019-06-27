Более 40 центров "Мой бизнес" работают в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 40 центров поддержки предпринимательства "Мой бизнес" работает на территории России, сообщила журналистам директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

"Сегодня уже более 40 этих центров, - сказала Арсланова. - И до 2024 года, даже раньше, мы планируем, что будет открыто не менее 170 таких центров".

Директор департамента отметила, что подобные офисы будут работать во всех российских регионах. За пять месяцев 2019 года центры предоставили более 145 тыс. услуг и провели свыше 4,1 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 88 тыс. человек, уточнили ТАСС в министерстве.

Центры "Мой бизнес" создаются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В офисах действующие предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.