Сбербанк и департамент предпринимательства Москвы проинформируют и обучат бизнесменов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Сбербанк будут совместно реализовывать программы, направленные на консультационную и образовательную поддержку предпринимательства. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на полях Московского молодежного предпринимательского форума.

"Сбербанк активно работает с точки зрения образовательных мероприятий для бизнеса и создания определенной инфраструктуры для предпринимателей, департамент предлагает также огромное количество программ поддержки. Через все банковские отделения и нашу инфраструктуру мы сможем проинформировать еще большее количество людей", - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин по итогам подписания соглашения.

По его словам, документ предусматривает совместную реализацию различных программ поддержки предпринимателей, а также проектов, направленных на расширение инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса в Москве: проведение конгрессно-выставочных мероприятий, консультационную поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения, а также информирование жителей столицы о существующих формах финансовой поддержки предпринимателей.

Первый Московский молодежный предпринимательский форум (ММПФ-2019) организован по инициативе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, соорганизатором выступила общественная организация "Опора России". Задача форума - дать возможность молодым бизнесменам обменяться практическим опытом и получить дополнительные знания в области предпринимательства.