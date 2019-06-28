Титов: низкий рейтинг инвестиционного климата в Забайкалье соответствует реальности

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Низкий рейтинг инвестиционного климата в Забайкальском крае соответствует реальной ситуации, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Ранее исполняющий обязанности зампредседателя правительства региона Михаил Чуркин сообщил, что Забайкальский край понизил свою позицию и с 80 места переместился на 84-ое.

"То, какое место занимает регион в рейтинге делового климата, это соответствует тому уровню, какой деловой климат в Забайкалье существует", - сказал Титов на Совете по улучшению инвестиционного климата в Забайкалье.

Он отметил, что во время встречи с предпринимателями в Чите "наслышан о том, что есть проблемы". "Проблем хватает, - сказал Титов, - мы видим, регуляторная нагрузка на бизнес сегодня высока, и считаем, [что] вопрос административной нагрузки присутствует достаточно серьезно". Титов также сообщил, что в рейтинге уполномоченного по правам предпринимателей Забайкалье занимает 30-е место по такому показателю, как административное давление на бизнес, но, тем не менее, бизнес говорил, что есть проблемы с проверками. "Мы провели анализ и из всех контрольно-надзорных органов выделили Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор", - сказал бизнес-омбудсмен.

Также Титов сказал о проблемной тенденции, когда плановые и внеплановые проверки снижаются, но растут специальные проверки со стороны прокуратуры, это касается административных расследований, различных мониторингов. Показатель в Забайкалье, по словам Титова, по "штрафам, наложенным по итогам проверок, выше среднего уровня по стране". "Роспотребнадзор - 29%, тогда как в среднем по стране - 20%", - уточнил он.

Титов подчеркнул, что невозможно развиваться, "если каждый день у тебя проверки". "Президент РФ дал поручение прокуратуре, и мы начали работать в регионах, где наблюдается большое административное давление. Есть хорошая форма работы, когда уполномоченный по правам предпринимателей в регионе вместе с прокурором проводит прямые встречи с предпринимателями, и потом напрямую все проблемы решаются", - сказал Титов, призвав широко применять такую практику в Забайкальском крае.

Помощь предпринимателям

В РФ в настоящее время реализуется национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.