Смоленские предприниматели вышли в финал премии "Бизнес-Успех"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Победителей регионального этапа национальной премии "Бизнес-Успех" определили в Смоленской области, сообщает пресс-служба корпорации МСП. Лучшие смоленские предприниматели получили "Золотые домкраты" и шанс побороться за победу на финале в Москве.

Победителями 87-го межрегионального этапа стали: в номинации "Лучший производственный проект" - Михаил Кораблёв (компания "Мобил К", город Гагарин), "Лучший экспортный проект" - Андрей Боровик (компания "Bellight", Смоленск), "Лучший проект в сфере туризма" - Мария Кирпиченкова (компания "Смоленская смоква", Смоленск), "Лучший женский проект" - Полина Смирнова (компания "Каракули", Москва), в номинации "ЗОЖ" - Руслан Хитров (детское развивающее сообщество "Викинги", Смоленск), "Лучший социальный проект" - Елена Яковлева (театр-студия "Юнона", Гагарин), победителем в номинации "Народный предприниматель" стал Алексей Куликов (фитнес-центр "Северный", Гагарин), а "Лучшим муниципалитетом" признан Холм-Жирковский район.

В 2019 году в Смоленской области продолжается активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса, отметил глава региона Алексей Островский.

Заместитель гендиректора корпорации МСП Наталья Коротченкова напомнила, что в этом году Смоленская область впервые вошла в двадцатку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Она обратила внимание на важность развития цифровых сервисов в бизнесе, отметив, что многие смоленские предприниматели пользуются порталом "Бизнес-навигатор МСП".

Премия "Бизнес-Успех" проводится с целью популяризации успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в российских регионах. Кроме того, задачей премии является поиск и тиражирование эффективных практик улучшения бизнес-климата на малых территориях. Призовой фонд премии составляет более 60 млн рублей.