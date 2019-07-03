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Малый бизнес в Москве в 2019 году выкупил у города помещения на 5 млрд рублей

Помещения, переданные малому бизнесу, в основном располагаются в ЦАО, СВАО и ЮЗАО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правом выкупа арендуемых у города помещений за первое полугодие воспользовались 264 малых и средних предпринимателя Москвы. Они выкупили недвижимость на сумму 5 млрд рублей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"За два квартала 2019 года малый бизнес приобрел у города 51,5 тыс. кв. м арендуемых нежилых помещений, воспользовавшись преимущественным правом выкупа. С предпринимателями, не имеющими задолженности по арендным платежам, были заключены договоры на общую сумму 5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что правом выкупа воспользовались 264 представителя малого и среднего бизнеса. Большинство помещений, переданных малому бизнесу, находится в Центральном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах.

Пресс-служба напоминает, что такая возможность у бизнеса есть при добросовестном пользовании городским помещением. В первом полугодии прошлого года правом выкупить помещения воспользовались 260 московских арендаторов, общая сумма тогда была 5 млрд рублей.

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