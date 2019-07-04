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ЦБ обсуждает введение индивидуальных кредитных рейтингов для малого бизнеса

Регуляторные технологии могли бы разработать специализированные компании или бюро кредитных историй, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России изучает возможность введения персональных кредитных рейтингов для компаний малого и среднего бизнеса, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"Думаем над развитием регтех-решений (регуляторные технологии - прим. ТАСС), к примеру, индивидуальных рейтингов гражданина или скорингов компаний малого и среднего бизнеса, которые могли бы разработать бюро кредитных историй или специализированные компании", - сказала Набиуллина.

Скоринг представляет собой систему оценки банками или микрофинансовыми организациями своих клиентов, которая используется при принятии решений о выдаче кредитов.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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