ЦБ обсуждает введение индивидуальных кредитных рейтингов для малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России изучает возможность введения персональных кредитных рейтингов для компаний малого и среднего бизнеса, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"Думаем над развитием регтех-решений (регуляторные технологии - прим. ТАСС), к примеру, индивидуальных рейтингов гражданина или скорингов компаний малого и среднего бизнеса, которые могли бы разработать бюро кредитных историй или специализированные компании", - сказала Набиуллина.

Скоринг представляет собой систему оценки банками или микрофинансовыми организациями своих клиентов, которая используется при принятии решений о выдаче кредитов.