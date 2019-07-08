Портал поставщиков стал самым узнаваемым сервисом среди московских предпринимателей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Услуги бизнесу на сайте mos.ru, портал поставщиков города Москвы и онлайн-сервис ГБУ "Малый бизнес Москвы" стали самыми востребованными городскими ресурсами для бизнеса по результатам опроса на портале ICT.MOSCOW. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Результаты опроса, который в июне 2019 года провели Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Департамент информационных технологий на портале ICT.MOSCOW, показали, что 97% предпринимателей осведомлены хотя бы об одном из сервисов или проектов города для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, портал поставщиков и онлайн-сервисы ГБУ "Малый бизнес Москвы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Итоги опроса также показали, что подавляющее большинство респондентов (81%) заинтересовано в сотрудничестве с городом. В числе предпочтительных каналов коммуникации с городом около 30% опрошенных выбрали электронные письма, чуть меньше - единый портал для бизнеса. Пятая часть опрошенных отдает предпочтение личному общению.

Согласно результатам, почти четверти предпринимателей (23%) вести успешный бизнес в Москве позволяет большое количество клиентов. Двадцати процентам бизнесменов позволяют успешно вести бизнес потенциальные подрядчики и партнеры. Почти в равных долях (приблизительно по 19%) опрошенные оценили значимость развитой инфраструктуры, высокого уровня цифровизации и доступность квалифицированных кадров.

В числе основных трудностей большинство участников опроса выделили дефицит финансовых средств, большие затраты для создания высокотехнологичных продуктов.

"В Москве число предпринимателей устойчиво растет год от года. Ежемесячно регистрируются около 10 тыс. новых бизнесменов. Благодаря этим объективным данным можно уверенно утверждать, что в столице благоприятный инвестиционный климат", - приводятся слова вице-мэра.