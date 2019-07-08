Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской области помогут создавать профсоюзы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Свердловской области будет способствовать созданию организаций по защите прав работников на малых и средних предприятиях, сообщил в понедельник ТАСС председатель федерации Андрей Ветлужских после подписания серии трехсторонних соглашений с Союзом малого и среднего бизнеса и главами управленческих округов региона на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Сегодня руководители в малом и среднем бизнесе, часто являясь нарушителями, не хотят создания профсоюзных организаций, поэтому мы, этим соглашением в том числе, даем толчок процессу создания профсоюзных организаций в малом и среднем бизнесе, когда социально ответственные руководители, получая поддержку при соблюдении всех прав [работников] уже не боятся, а наоборот поддерживают профсоюзные организации, которые не только контролируют, а во многом и помогают руководителям предприятий", - сказал Ветлужских.

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков уточнил ТАСС, что данное соглашение направлено на решение проблем в сфере малого и среднего бизнеса, прежде всего, в малых городах региона.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.