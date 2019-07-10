Власти Адыгеи откроют Центр поддержки МСП к концу лета в рамках нацпроекта

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" откроется в Адыгее к концу лета в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС в среду министр экономического развития и торговли республики Анзаур Куанов.

"В рамках реализации нацпроекта для развития малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в столице региона сейчас создается центр "Мой бизнес", планируем открыть его к концу августа. На единой площадке будут работать организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Рассчитываем, что создание Центра даст импульс развитию этой сферы", - сказал он.

В здании центра "Мой бизнес" в Майкопе разместятся микрофинансовые, региональные гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Здесь же будут работать Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта, создание которого запланировано также на этот год. "В регионе открылся МФЦ для бизнеса, завершено строительство Агробизнес-инкубатора", - пояснил министр.

По его словам, на финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП республике выделено более 140 млн рублей, в сфере малого и среднего бизнеса заняты 48 тыс. человек.

В Адыгее разработано 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей и задач национальных проектов. В 2019 году суммарный объем финансирования по ним составляет почти 3,5 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.