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Корпорация МСП поддержала кировский стартап по выпуску топливных гранул

Предполагается, что производство запустят в 2020 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кировский стартап получил финансирование на строительство завода по выпуску биотопливных гранул под гарантии Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), сообщила в среду пресс-служба корпорации.

"Кировской компании ООО "Биолесинвест" предоставлен кредит на сумму 190 млн рублей в МСП Банке для строительства завода по выпуску биотопливных гранул. Финансирование открыто под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на сумму 47 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составляет около 270 млн рублей", - говорится в сообщении.

Запуск производства намечен на 2020 год. Предприятие планирует производить до 25 тыс. тонн топливных гранул Европейского стандарта ENplus. Основным рынком сбыта продукции станут страны Европы.

В качестве сырья для производства компания планирует использовать отходы местных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, а реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных инвестиционных проектов. Она предоставляет стартапам гарантии с покрытием до 70% суммы кредита, а для проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях гарантийное покрытие может достигать 100% (до 50 млн рублей).

Теги
РоссияКировская область
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