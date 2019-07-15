Малый бизнес разместил на Московской бирже ценные бумаги на 5 млрд рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) при поддержке государства с начала 2019 года разместили на Московской бирже ценные бумаги на 5 млрд рублей при общем годовом плане в 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи Геннадий Марголит.

"Что касается МСП, там [объем размещения] порядка 5 млрд - это довольно приличная цифра", - сказал Марголит. Всего в 2019 году на фондовый рынок вышли шесть малых и средних российских компаний, уточнил он.

Марголит отметил, что до конца года разместить бумаги на Московской бирже могут еще несколько МСП. "В общем, компании потянулись", - указывает он.

Марголит связывает такой интерес бизнеса с запуском программы господдержки - малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций до 1,5 млн рублей и компенсировать до 70% по купонным выплатам держателям бумаг.

Марголит обращает внимание, что размещаться на бирже все больше стремятся предприятия производственного сектора, а не только компании традиционно высокорентабельных отраслей, таких как строительство или лизинг.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в 2019 году правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 млрд рублей, а на период до 2024 года - 47,6 млрд рублей.