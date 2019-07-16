Эксперт заявил о недоступности длинных денег для малого и среднего бизнеса Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Средства для долгосрочных инвестиций в свое развитие недоступны для малого и среднего бизнеса (МСБ) Петербурга. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

"У нас МСБ более чем достаточно, но они сегодня горизонт видят только год, максимум. Они не имеют возможности привлечь серьезные финансовые ресурсы на длительный период. Во-первых, это дорого, во-вторых, нестабильно - они не понимают, что будет завтра", - сказал он.

Лобин добавил, что в Петербурге существует Фонд развития промышленности, который выдает займы под 3-5% годовых. "Но это точечная поддержка. Правила экономики должны работать на всех, но не точечно", - считает он.

Как сообщалось ранее, число занятых в малом бизнесе Петербурга планируется к 2024 году увеличить на 12,2% - до 1,2 млн. человек. По отчетным данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 апреля 2018 года, в малых и средних предприятиях города работает 1 млн человек.

По сравнению с данными на 2017 год их численность возросла на 0,4% при среднем росте показателя по России 0,8%. Число индивидуальных предпринимателей в Санкт-Петербурге за отчетный период увеличилось на 12% до более 141 тыс. человек.