Более 110 млн рублей выдали предпринимателям Поморья в качестве займов с начала года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Региональный фонд "Развитие" выдал предпринимателям Архангельской области 113,9 млн рублей займов с начала текущего года. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор региона Игорь Орлов после встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

"Фондом выдано 73 займа на общую сумму 113,9 млн рублей с начала 2019 года. Важно подчеркнуть, что услуги фонда, в частности микрозаймы, можно назвать одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки субъектов МСП", - сказал Орлов.

Он отметил, что попросил министра о докапитализации микрофинансовых организаций за счет нераспределенных средств в 2019 году, о которых на днях было заявлено в министерстве на совещании по вопросам реализации нацпроектов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По данным пресс-службы правительства Архангельской области, компания микрокредитования "Развитие" в 2019 году вошла в топ российских микрофинансовых организаций для малого и среднего бизнеса по версии Национального рейтингового агентства.