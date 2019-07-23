"Энергия творчества". Как построить художественный бизнес на стекле

Идея стать художником по стеклу предпринимательнице и экономисту по образованию Людмиле Черниковой пришла случайно – в 2010 году они увидела в интернете ролик по производству стеклянных украшений. В прошлом Черникова владела рестораном, и после его продажи находилась в поиске своего призвания. Записавшись на курсы и освоив новое для себя ремесло по производству украшений из художественного стекла, Черникова решила построить на своем увлечении бизнес.

Начав со штучных продаж стеклянных украшений и постепенно оттачивая свои навыки, Черникова пришла к собственной школе-студии стекла, в которой производят сувенирную продукцию, украшения и интерьерные витражи и мозаики, а также помогают всем желающим освоить искусство работы со стеклом – через огонь горелки, пламя печи или собирая стеклянные осколки в яркую мозаику.

Теперь Черникова передает свой опыт работы со стеклом и старается максимально популяризировать это ремесло, организуя не только курсы, но и художественный фестиваль. Она планирует запустить стеклодувную студию и начать делать метровые полотна из стекла, а глобальная мечта – открыть большой стекольный центр. О том, какую продукцию выпускает мастерская и школа стекла на ВДНХ, смотрите в фоторепортаже ТАСС.