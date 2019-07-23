Беглов призвал привлечь бизнес для контроля за исполнением нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Бизнес Санкт-Петербурга должен активнее привлекаться для контроля за исполнением национальных проектов, считает врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Надо на сегодняшний день расширять состав [проектных офисов, которые следят за реализацией нацпроектов], нам никто это не мешает сделать, закон позволяет, поэтому, чем больше будет участников, тем больше будет предложений и будет хороший контроль за исполнением показателей. Надо посоветоваться с бизнес-сообществом о том, какие представители должны войти в те или иные офисы", - сказал он, выступая на заседании городского правительства по итогам реализации нацпроектов за первое полугодие 2019 года.

Он также отметил, что некоторые целевые показатели, достижение которых установлено национальными проектами, являются высокими для города, однако несмотря ни на что Петербург должен к ним стремиться, реализация нацпроектов заметно улучшит качество жизни горожан.

"Чтобы выполнить эти показатели, тот бюджет, который сегодня у нас сформирован, он недостаточен, поэтому одна из задач, которую мы сегодня поставили - это в ближайшие годы достичь 1 трлн рублей доходов в бюджет Петербурга", - отметил глава города.

Рост продолжительности жизни и новые университеты

В рамках реализации социального блока национальных проектов планируется к 2024 году увеличить продолжительность здоровой жизни в Петербурге до 67 лет, снизить смертность по основным классам болезней: от инфаркта миокарда с 48,3 до 37 на 100 тыс. населения, от злокачественных новообразований с 21,8% до 17,3%, младенческую смертность - с 3,7 до 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей. Также планируется оснастить 70 учреждений культуры новым оборудованием.

В сфере образования выполнение показателей нацпроекта в Санкт-Петербурге должно обеспечить России вхождение в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты, в Петербурге реализуется уже несколько собственных проектов, которые должны вывести образование на качественно новый уровень. Один из них - создание технопарка "Хайпарк ИТМО".

"Это проект создания на территории города-спутника "Южный", который находится в Пушкинском районе Петербурга, большого инновационного кластера, который будет включать в себя инновационные высокотехнологичные производства, лаборатории и кампус университета ИТМО", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы АО ИТМО "Хайпарк" Евгения Стрельцова.

Базой для развития инновационного кластера станет университет. "Хайпарк" будет ориентирован на самые разные направления деятельности: высокотехнологические производства, в том числе, квантовая механика, фотоника, киберфизические системы, цифровые науки, науки, связанные с креативными индустриями, с Арктикой, с урбанистикой. "Такого мощного драйвера инновационного развития, каким станет этот кластер, еще не было", - подчеркнула собеседница агентства.

Жилье и высокие технологии

Серьезного роста показателей Петербург рассчитывает добиться и благодаря реализации национальных проектов экономического блока. Так, в 2019 году в рамках нацпроекта планируется ввести в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья, создать шесть центров цифрового образования, рост производительности труда планируется увеличить на 2,3% (к уровню 2018 года).

Также планируется увеличить объем несырьевого экспорта - на 6,3%. Для этого власти города создают максимально комфортные условия. В городе сформирована особая экономическая зона (ОЭЗ) "Санкт-Петербург", где создается инфраструктура и применяются государственные преференции для высокотехнологических и ориентированных на экспорт предприятий.

Как рассказала ТАСС генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева, около 20% резидентов (или более 20 компаний) ОЭЗ уже занимаются регулярными поставками своей продукции на экспорт.

"Условия, созданные в ОЭЗ позволяют компаниям производить высококонкурентные продукты, которые имеют высокий экспортный потенциал", - отметила она. Рондалева уточнила, что резиденты ОЭЗ работают в несырьевых отраслях, здесь представлены компании в сферах фармацевтики, ИТ-технологиях, микроэлектроники, оборудования для энергоэффективности и т. д.

Всего в 2019 году общий объем финансирования национальных проектов в Петербурге ожидается на уровне 58,9 млрд рублей.