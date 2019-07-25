Власти Татарстана почти втрое увеличили выдачу микрозаймов для малого и среднего бизнеса

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Объем микрофинансирования малого и среднего бизнеса в Татарстане по итогам первого полугодия 2019 года вырос до 365 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель микрозаймов вырос на 278%. Общая сумма выданных средств составила 365 млн рублей. Займы предоставлены предпринимателям из сферы услуг, производства, сельского хозяйства и торговли", - говорится в сообщении.

По данным министерства, поддержку получили предприниматели из 30 районов Татарстана и города Казань. Как уточнил министр экономики республики, Фарид Абдулганиев, в текущем году процентная ставка снижена с 8% до 7,5%. Кроме того, увеличен перечень видов деятельности предпринимателей - так микрозаймы теперь могут получить представители сферы торговли.

С 2019 года Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан также внедрил программы "Экспортер" и "Социальный предприниматель". Благодаря ним предприниматель может получить финансирование с льготной ставкой в 5%. Максимальный лимит на одного заемщика по этой программе увеличен до 5 млн рублей.