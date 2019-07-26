Треть регионов начали проводить закупки у МСП через московский портал поставщиков

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский портал поставщиков, через который государственные учреждения и структуры проводят закупки малого объема у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), объединил заказчиков из более чем трети регионов России, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте по конкурентной политике Москвы.

"С 2019 года регионы стали более активно подключаться к московскому порталу поставщиков. Если в 2018 году таких было 16, то за первые полгода 2019 года - уже 17. Таким образом, сейчас закупки через столичный портал проводят 33 региона", - сказали в департаменте.

Сегодня на портале зарегистрированы свыше 154 тыс. поставщиков из всех регионов России (более 90% из них - представители малого бизнеса) и 13,5 тыс. заказчиков. По данным департамента, именно за счет региональных заказчиков число пользователей портала выросло в 2018 году на 50%. На площадке проводятся закупки малого объема: с 1 июля максимальная сумма таких контрактов была увеличена со 100 до 300 тыс. рублей. По итогам 2018 года через московский портал были заключены контракты на поставку товаров и услуг на 25 млрд рублей, за I полугодие 2019 года - уже на 14 млрд рублей.

К открытости и конкуренции

По словам главы отдела информационно-аналитического сопровождения департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Вадима Лабунца, изучив московский опыт, регион решил проводить закупки малого объема на открытых торгах через столичный портал. Ранее в регионе была распространена практика закрытых закупок малого объема, что ограничивало число участников рынка, способных сформировать наиболее выгодные условия.

"Используя функционал портала поставщиков, заказчики получают возможность экономии бюджетных средств, доступ к расширенному рынку предложений. Поставщик же получает огромный рынок сбыта для своей продукции", - отметил Лабунец. Он обратил внимание на то, что портал позволяет бизнесу анализировать рынок и оценивать потребности заказчика, знакомясь с предложениями других участников. Кроме того, по его словам, московский портал, в отличие от многих подобных площадок, предоставляет бесплатный доступ ко всему функционалу ресурса и отличается простотой в работе.

Начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов согласен с Лабунцом в части более эффективной конкуренции после подключения московскому порталу поставщиков.

"Основная цель использования портала заключается не в увеличении закупок, а в эффективном расходовании бюджетных средств. Если раньше многие закупки были в тени, и мы их не контролировали, то сейчас каждая закупка малого объема, а их в общей сложности 1,5 млрд, проходит через конкурентную процедуру. Как правило, в таких закупках участвуют малые и средние предприятия. Таким образом, мы и повышаем эффективность расходов, и стимулируем конкуренцию", - пояснил Хлебунов. По его информации, через портал ведут закупки около 480 кемеровских государственных заказчиков - это больницы, социальные и образовательные учреждения. Кузбасс привлек за счет портала порядка 380 поставщиков. Хлебунов рассчитывает на увеличение их числа минимум до 600.

Новые рынки для бизнеса

Пермским предпринимателям портал позволил выходить на новые рынки сбыта за счет участия в закупках других регионов, заметил и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павел Заргарян.

"Наши поставщики могут через портал участвовать в закупках других регионов, таким образом, мы открываем для них новые рынки", - сказал он.

Заргарян добавил, что портал позволил предпринимателям более активно развиваться и на внутреннем рынке. Так, с января этого года на площадке работают все региональные госзаказчики края - это порядка 450 ведомств, учреждений и структур. По итогам I квартала 2019 года, пермские заказчики заключили через портал контракты на 500 млн рублей.

Широкий формат

Сами предприниматели тоже признают, что открыли для себя новые рынки с учетом экспансии портала поставщиков в регионы.

Так, владелец пермской компании-поставщика товаров для офиса ГК "Канцтоварофъ" Руслан Давлетшин отметил, что до подключения к порталу он практически не участвовал в госзакупках - заказчики сами находили поставщиков, а информация о небольших закупках не всегда появлялась в публичном доступе.

"Мы смогли привлечь новые контракты и поучаствовать в закупках тех заказчиков, с которыми до этого у нас не было контактов, и расширили сферу нашего влияния - вышли за пределы города Перми", - сказал Давлетшин. Если раньше его компания исполняла контракты только в областном центре, то теперь - для заказчиков со всего края. Компания также планирует начать поставки за пределы региона и уже вышла через портал на таких заказчиков.

Московский предприниматель Андрей Суворов (компания "Корпорации Прогресс Инжиниринг"), занимающийся установкой инженерных систем, отметил, что портал позволяет через закупки малого объема закрывать кассовые разрывы в бизнесе, в том числе и за счет участия в региональных закупках.

"Закупки малого объема [в Москве и регионах] часто позволяют преодолевать кассовые разрывы, которые компания так или иначе имеет, выходя на крупные закупочные процедуры", - пояснил он.