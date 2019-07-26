"Инновации с куста". Как предприниматели цифровизировали фермерство

В 2016 году уфимские предприниматели Радмир Галеева и Егор Филатов решили создать плодово-ягодное хозяйство полного цикла - от производства саженцев до переработки ягод и фруктов. Интерес к сельскому хозяйству возник не случайно: ребята провели анализ рынка овощей и фруктов и выяснили, что отследить производителя практически невозможно, как и понять, в каких условиях произрастали культуры. Кроме того, они обнаружили, что у поставщиков в большинстве случаев отсутствует необходимая документация, подтверждающая качество продукта.

В своем агрокомплексе Галеев и Филатов решили сделать ставку на органическое производство (сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений – прим.). Первым этапом стало создание крупнейшего на территории Поволжья и Урала питомника, который вы можете увидеть в нашем фоторепортаже. За несколько лет начинающие фермеры собрали там лучшие по своим вкусовым и сортовым свойствам фруктово-ягодные культуры со всей страны, которые стали черенковать (искусственный способ вегетативного размножения растений – прим.) для закладки будущих садов.

Сегодня они выращивают садовую землянику, черноплодную рябину, облепиху, смородину, малину, грушу, яблоко, калину, крыжовник, виноград и ежевику. Кроме того, имеют и нетрадиционные посадки - черная бузина, миндаль, женьшень, жимолость и маньчжурский орех.

Развивать бизнес начинающие фермеры решили с помощью цифровых технологий и оснастили посадки автоматизированными системами полива, которые самостоятельно регулируют влажность в теплицах и на полях. Для переработки ягод и фруктов ребята также приобрели инновационные технологии для сублимации (технология удаления влаги из свежих продуктов вакуумным способом – прим.) и шоковой заморозки.

За несколько лет агропромышленный комплекс "Столыпино" стал популярен не только в Башкортостане – его продукцией заинтересовались столичные магазины здорового питания и зарубежные пищевые компании. С мая по октябрь предпринимателям удается осуществлять продажи ежемесячно на миллион рублей, но как они признаются, это небольшая сумма для тех объемов, в которых они планируют развиваться.

Филатов и Галеев ставят перед собой задачу - стать одним из крупнейших производителей в данном сегменте, ежегодно увеличивая посадки. Ребята хотят привести в порядок заброшенные после распада Советского Союза садовые участки на территории страны и возродить забытый интерес к огромному количеству фруктов и ягод, которые успешно выращивались несколько десятков лет назад.