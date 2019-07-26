Предприниматели Кузбасса заключили 1,7 тыс. контрактов на московском портале поставщиков

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Кузбасса активно участвуют в закупках малого объема через московский портал поставщиков. За год работы с интернет-площадкой кузбассовцы заключили на ней около 1,7 тыс. контрактов, сообщил журналистам в пятницу начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов

"Всего за год работы с ресурсом предприниматели региона заключили около 1,7 тыс. контрактов на общую сумму 158,1 млн рублей. В закупках малого объема на портале участвовали порядка 500 наших поставщиков, в основном это представители малого и среднего предпринимательства", отметил Хлебунов.

Он напомнил, что в 2018 году правительство Москвы и администрация Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок использованием московского портала поставщиков.

Московский портал поставщиков, через который государственные учреждения и структуры проводят закупки малого объема у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в настоящий момент объединил заказчиков из более чем трети регионов России. По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, Кузбасс подключился к сотрудничеству в числе первых регионов, интерес к порталу проявляют и муниципальные власти кузбасских городов.

"Кемеровская область одной из первых подключилась к этому ресурсу. Наряду с представителями малого бизнеса на интернет-ресурсе зарегистрированы более 400 кемеровских заказчиков <…> Мы увидели интерес со стороны муниципалитетов, в частности, в настоящее время переговоры идут с муниципалитетами Кемерово и Новокузнецка", - цитирует слова Дегтева пресс-служба департамента.

Портал поставщиков создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрированы поставщики из всех регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.

Мнение предпринимателей

По словам владельца компании-поставщика компьютеров и оргтехники "Солярис" Олега Стародубцева, портал упростил доступ для предпринимателей к закупкам малого объема и позволил оптимизировать поиск поставщиков и сроки заключения контрактов. "С помощью портала мы охватили мелкие закупки, получили новые контракты и нашли новых потенциальных клиентов. Портал позволяет узнавать и оценивать потребности рынка. К тому же электронная площадка позволяет оперативно заключать контракты - за три дня, раньше же мы могли заключать договор по три месяца", - пояснил Стародубцев.

Индивидуальный предприниматель из Кемеровской области и член местного отделения бизнес-объединения "Опора России" Евгений Пахомов, занимающийся поставкой строительных материалов и молочной продукции, отметил, что открытые торги в электронной форме способствуют развитию конкуренции, а значит - повышению качества товаров и услуг. "Открытые торги важны для потребителей продукции, поскольку это конкурентная борьба", - указывает он. В то же время Пахомов подчеркивает важность не допускать ситуации, при которой торги выигрывают недобросовестные поставщики только лишь за счет демпинга цен.