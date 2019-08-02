Правительство с 2020 года увеличит для госкомпаний квоту по закупкам у малого бизнеса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Обязательная доля закупок у малых и средних предприятий (МСП) для госкомпаний и госкорпораций в РФ с января 2020 года будет увеличена с 18% до 20%. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, увеличивается с 15% до 18% минимальная доля закупок у МСП по прямым торгам - то есть тем, в которых не может участвовать крупный бизнес.

Закупки компаний с госучастием и госкорпораций регулирует федеральный закон №223. Помимо квот для МСП предусматриваются и другие льготы по закупкам, например, меньший размер обеспечения заявок и ограниченный срок оплаты по договору (сейчас 30 дней с момента подписания акта приемки, Минфин предлагает сократить срок до 15 дней).

Все преференции малого бизнеса в закупках планируется распространить на самозанятых граждан - такой законопроект ранее подготовил Минфин.